Pressestimme: 'Frankenpost' zu Kippa

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Kippa:

"Der weltliche Mensch tut sich schwer mit religiösen Symbolen.



Eine Kippa öffentlich zu tragen, käme ihm nie in den Sinn. Doch nun bittet Felix Klein, der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, darum, genau das zu tun - als Akt der Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern. Derselbe Felix Klein hatte zuvor geraten, Juden in Deutschland sollten sich nicht überall mit der Kippa zeigen. Das war eine Bankrott-Erklärung nach jahrzehntelangem Kampf gegen den Antisemitismus. Nun also Kleins Kehrtwende. Der Antisemitismus-Beauftragte agiert höchst unglücklich; die Diskussion ist mittlerweile verkorkst. Selbstbewusst und unaufgeregt hätte schlicht klargemacht werden müssen, dass tiefgläubige Juden geschützt werden, wenn sie die Kippa tragen und massiv angegriffen werden - ausgerechnet in dem Land, in dem der Massenmord an Juden organisiert worden ist. Aber wen wundert's, wenn Politiker wie AfD-Chef Alexander Gauland den Zweiten Weltkrieg mit Völkermord und 50 Millionen Toten als "Vogelschiss" in der deutschen Geschichte bezeichnen. Menschenverachtung beginnt häufig wenig beachtet, deshalb muss frühzeitig dagegen eingeschritten werden."/zz/DP/he