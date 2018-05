HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost' zu Gaza/Trump:

"Trump zerstört im Handumdrehen die diplomatischen Anstrengungen von Jahrzehnten.



Er weiß nicht, was er tut; denn zu komplexem Denken ist er schlicht unfähig. In dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu hat er einen willigen Mitmacher, der nicht begreift, dass er sein seit 70 Jahren bedrohtes Land schlimmstenfalls in den Abgrund führt."/ra/DP/he