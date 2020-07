Pressestimme: 'Frankenpost' zu Debatte um die Wehrpflicht

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" (Montag) schreibt zur Debatte um die Wehrpflicht:

"Es wäre sehr billig, wenn die Verantwortlichen in Verteidigungsministerium, Bundeswehr und Bundesregierung die jungen Menschen mit einem Zwangsdienst dafür bestrafen dürften, dass sie ihre ureigensten Angelegenheiten nicht im Griff haben.



Sie stehen in der Pflicht, die Bundeswehr zu einem attraktiven Arbeitgeber für breite Schichten der Bevölkerung zu machen; nur so wird die Truppe bunter. Der Weg ist weit, schließlich kämpft die Bundeswehr nicht nur mit einem schlechten Ruf, sondern auch mit mieser Ausrüstung."