Pressestimme: 'Frankenpost' zu Corona und Wirtschaft

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Corona und Wirtschaft:

"Es besteht die Gefahr, dass das Corona-Virus auch die deutsche Wirtschaft noch stärker infiziert.



Prompt bringt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) im Interview mit der "Welt am Sonntag" ein Konjunkturprogramm ins Spiel. Deutschland habe alle Kraft, um auf Verwerfungen in der Weltwirtschaft "schnell, entschieden und stark zu reagieren", zeigte sich Scholz überzeugt. Konjunkturprogramme sind ein typischer Reflex auf unvorhergesehene wirtschaftliche Krisen. Es ist jedoch ratsam, nicht vorschnell auf dieses Instrument zurückzugreifen, weil es oft viele negative Nebeneffekte gibt. Viel besser wäre es - gerade in guten Zeiten -, durch kluge Reformen und Investitionen die Basis dafür zu schaffen, dass Unternehmen auch künftig prosperieren. Deutschland hat diesbezüglich einiges aufzuholen."/zz/DP/nas