HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Corona/Lockerungen/MPK

Mit Lockerungen allein ist es nicht getan. Nun, mit Ziel zum kommenden Herbst, sollte es gelten, innezuhalten und Bilanz zu ziehen. Was ist bisher gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was darf sich nicht wiederholen, was muss im nächsten Ernstfall sofort auf den Weg gebracht werden und was hat sich gar nicht bewährt?/be/DP/zb