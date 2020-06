Pressestimme: 'Frankenpost' zu Corona-App

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Corona-App

Bundesregierung und Entwickler werden in den kommenden Tagen noch sehr viel aufklären und noch mehr erklären müssen.



Vor allem auch, weil immer wieder von Ermittlern und Politikern gefordert wird, das Mitte der 2000er-Jahre eingeführte Mautsystem auf Autobahnen für die Fahndung nach Schwerstverbrechern und Terroristen nutzen zu dürfen. Bislang sind die Kameras tabu für Ermittlungsbehörden. Dem Misstrauen der Menschen in Deutschland können vor allem die Bundesländer bei der Einführung der Corona-App begegnen: In ihren Parlamenten sind jene Kommissionen verankert, die Abhörmaßnahmen von Polizei und Verfassungsschutz kontrollieren. Diese Gremien könnten auch in regelmäßigen Abständen den Umgang mit den Daten der Tracing-App kontrollieren und die Parlamente - und damit den Bürger - informieren./al/DP/mis