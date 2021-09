Pressestimme: 'Frankenpost' zu CSU-Kritik an Armin Laschet

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu CSU-Kritik an Armin Laschet:

"Bei der CSU-Wahlnachlese spielt die Tatsache, dass die Partei selbst ein historisch schwaches Ergebnis eingefahren hat, kaum eine Rolle.



Die Schuld am eigenen Abschneiden schiebt die CSU ins ferne Konrad-Adenauer-Haus ab. Wenn Parteichef Markus Söder nun davon spricht, keine "Rückspiele oder Zusatzkritik" an Armin Laschet üben zu wollen, dürfte das wohl mehr Scharade denn Realität sein. Laschets Fall kündigt sich an, für Markus Söder eröffnet das eine neue Chance als Kanzlerkandidat."/zz/DP/he