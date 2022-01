Pressestimme: 'Frankenpost' zu Brexit/Nordirland

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Brexit/Nordirland:

"Mit der Nordirland-Frage blieb beim Brexit ein Punkt offen, dessen Scheitern nicht nur das gesamte Austrittsabkommen, sondern auch den Frieden auf der irischen Insel in Gefahr bringen kann. Nun rüstet Westminster verbal wieder auf. Die Umfragewerte der Konservativen sind derzeit im Sinkflug. Und das liegt auch an den teils gravierenden, selbst verschuldeten Brexit-Folgen. Nun gegen die verhasste EU zu schießen und Nordirland dabei ins Feld zu führen, ist ein schäbiger Versuch, die Wählergunst wieder in die eigene Richtung drehen zu wollen."/yyzz/DP/edh