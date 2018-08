Pressestimme: 'Frankenpost' zu den Bayreuther Festspielen

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost' zu den Bayreuther Festspielen:

"Nur noch Grauköpfe auf dem Grünen Hügel? Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski holt in seiner Kritik an Bayreuth weit aus.



Gut, eine Veranstaltung für Jedermann waren die Wagner-Opern noch nie, Man muss schon Enthusiast sein, um daran Gefallen zu finden. Aber genau an solche richten sich Festspiele doch auch. Mit Elite hat das nichts zu tun. Wer mit derartiger Musik überhaupt nichts anzufangen weiß, den wird auch der Ruf nach Salzburg oder Aix-en-Provence nicht erreichen. Ganz anders der reine Tor, der unvoreingenommen Wagners Musik hört. Er muss ins Blickfeld geraten, um Opaschowkis Kritik zu entgegnen. In den vergangenen Jahren haben die Bayreuther Festspiele schon viel getan, um die Oper zu öffnen und Interessierten einen Einblick in den Mythos zu geben und ein vielleicht vorhandenes kleines Opern-Flämmchen vollends zu entzünden. Denn nur wer erlebt, der kann auch brennen. Musikgeschmack hat nichts mit Stand zu tun, sondern mit Leidenschaft - beim Graukopf wie beim Blaumann."/be/DP/he