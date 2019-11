Pressestimme: 'Frankenpost' zu Autokult/Raser

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Autokult/Raser:

"Die Gaspedal-Fraktion blendet jede Umweltdiskussion aus.



Da haben die Grünen am Wochenende das möglichst rasche Ende der Benzin- und Dieselfahrzeuge verlangt - und am Freitagabend rast in München ein 34-Jähriger mit seinem Pkw einen 14-Jährigen tot. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? In Deutschland bestehen zwei unvereinbare Gedankenwelten. Während die "Fridays-for-Future"-Gemeinde - zumindest nach außen hin - vehement für Verzicht steht, leben andere - und das sind nicht wenige - unverdrossen im Tempo-Wahn. Hochmotorisierte Autos sind oft ihr Lebensinhalt."