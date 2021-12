Pressestimme: 'Frankenpost' zu Afghanistan

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Afghanistan:

"UN-Mitarbeiter warnen bereits, dass der IS beginnt, sich den Hunger zunutze zu machen. Wer meint, nach den Taliban könne nichts Schlimmeres kommen, sei auch an Somalia erinnert. Auf ein vom Westen harsch sanktioniertes Regime folgte ein von Warlords zerstückeltes staatliches Nichts. Der Westen darf in Afghanistan keine stupiden Denkzettel verteilen, darf keine systemischen Kämpfe ausfechten. Er darf es sich nicht einfach machen. Nach zwanzig Jahren bleibt die Verantwortung für die Afghanen - ob es gefällt oder nicht. Im Moment scheint der Westen aber auf bestem Wege, seinen bislang schlimmsten Fehler am Hindukusch zu begehen."