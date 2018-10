Pressestimme: 'Flensburger Tageblatt' zum 'Glücksatlas 2018'

FLENSBURG (dpa-AFX) - "Flensburger Tageblatt" zum 'Glücksatlas 2018':

"Laut Glücksatlas sind die Schleswig-Holsteiner zum sechsten Mal in Folge die glücklichsten Menschen Deutschlands.



Ein beachtlicher Erfolg, nicht nur jeder Sportler weiß: Mit jedem Jahr wird es schwerer, einen Titel zu verteidigen. Zu den bekannten Pluspunkten wie die Nähe zu den so lebensfrohen Dänen, zwei Meeren, guten Genen und attraktiven Landschaften müssen weitere Glücksfaktoren hinzu gekommen sein. Wie die vielen Initiativen - ob vom Tourismus, von Berufsverbänden oder Kommunen, die das Bewusstsein fördern, welch ein Glück es ist, dort zu leben wo andere urlauben. Ein weiterer Faktor ist, dass im Land zwischen Nord- und Ostsee der Begriff Heimat an Wertigkeit gewinnt. Hier lebt man einfach gerne, wie auch der Slogan "denn hier sind wir zuhaus'" eines der beiden Top-Handballclubs zeigt."/yyzz/DP/he