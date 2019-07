Pressestimme: 'Flensburger Tageblatt' zu Überstunden/Gastronomie

FLENSBURG (dpa-AFX) - "Flensburger Tageblatt" zu Überstunden/Gastronomie:

"Der Hotel- und Gaststättenverband hat den Schuss immer noch nicht gehört.



Wer Azubis schlecht behandelt, Minijobber am langen Arm verhungern lässt und Überstunden nicht bezahlt, muss sich über Personalmangel nicht wundern. Natürlich sind nicht alle Hotel- und Restaurantbesitzer betriebsblind. Viele haben dazugelernt. Aber die Branche insgesamt ist immer noch keine Herde weißer Schafe. Lange standen Heerscharen von Menschen bereit, die sich mit schlecht bezahlten Jobs zufrieden gaben. Viele Frauen kellnerten, wenn abends die Kinder im Bett lagen. Doch die Zeiten sind - dank besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie - zum Glück vorbei. Mit Geiz-Lohn kommt man da nicht weit, vor allem in Berufen, in denen auch am Wochenende und abends Einsatz gefordert ist. Allerdings sollte der Staat die Zwangslage der Branche nicht durch rigide Arbeitszeitauflagen verschlimmern. Flexibilität ist nicht nur bei Gastronomen, sondern auch beim Gesetzgeber gefragt."/yyzz/DP/he