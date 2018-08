Pressestimme: 'Flensburger Tageblatt' zu Sprachproblemen bei Schülern

FLENSBURG (dpa-AFX) - "Flensburger Tageblatt" zu Sprachproblemen bei Schülern:

"Weil im globalen Wettbewerb angeblich nur die Perfekten bestehen, sind Eltern heute hypernervös.



Sie sollten die Variationsbreite der kindlichen Entwicklung akzeptieren, anstatt zu therapieren, was das Zeug hält. Trotzdem: Einige Befunde sind alarmierend. Wenn das Sprachvermögen bei jedem sechsten Abc-Schützen kurz vor der Einschulung so gering ist, dass eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht unwahrscheinlich ist, liegt das Kind schon im Brunnen. Hier muss früher - möglichst schon bei Dreijährigen - getestet und reagiert werden, notfalls mit einer Kitapflicht für die Betroffenen. Sprechen - als Schlüssel zur Bildung - lernt der Nachwuchs im Gespräch. Wenn Eltern die Einsicht oder das Vermögen fehlt, die deutsche Sprache zu vermitteln, muss der Staat einspringen. Das ist er auch den übrigen Kindern schuldig, die sonst ausgebremst werden."/be/DP/he