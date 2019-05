Pressestimme: 'Flensburger Tageblatt' zu Lehren aus der EU-Wahl

FLENSBURG (dpa-AFX) - 'Flensburger Tageblatt' zu Lehren aus der EU-Wahl:

"Was sind die Folgen dieser Wahl? In Europa hat das Parlament einen deutlichen Machtzuwachs zu verzeichnen.



Der nächste EU-Gipfel am Dienstag wird sich wohl nicht trauen, in Hinterzimmern den Kommissionspräsidenten auszukungeln. Und den rechten Europaverächtern sagt die hohe Wahlbeteiligung: Wir sind mehr! In Deutschland sind die Folgen eine weitere Schwächung der Bundesregierung, die keinen plausiblen Anlass zum Ende findet und daher notgedrungen weitermacht. Gestaltungskraft ist nicht zu erwarten. Die Union sollte sich ehrlichen Herzens der Realität stellen, dass von der strahlenden Europapartei auch mit einem deutschen Spitzenkandidaten wenig geblieben ist."/yyzz/DP/fba