Pressestimme: 'Flensburger Tageblatt' zu Diesel

FLENSBURG (dpa-AFX) - "Flensburger Tageblatt" zu Diesel:

"Kurz vor den Landtagswahlen in Hessen schlägt sich die Kanzlerin noch einmal auf die Seite der Dieselfahrer.



Das macht Angela Merkel natürlich nicht nur, um Fahrverbote in Frankfurt oder Mainz zu verhindern. In diesem Fall geht es aber mehr um Wählerstimmen als um Grenzwerte für Stickstoffdioxid. Ein ziemlich gewagtes Spiel der Kanzlerin, die keinen Hehl aus ihrer Nähe zur Automobilindustrie macht. Warum auch. Hat doch diese Branche seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute an der positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland einen sehr großen Anteil. So weit, so gut. Bis eben Volkswagen und Audi auf die Idee kamen, Millionen von Dieselkäufern zu betrügen. Wäre dies nicht geschehen, würde es derzeit dem Verbrennungsmotor nicht so rigoros an den Kragen gehen."/DP/he