Pressestimme: 'Flensburger Tageblatt' zu Air Berlin

FLENSBURG (dpa-AFX) - 'Flensburger Tageblatt' zu Air Berlin:

Der Ruf von Air Berlin war gut.



Was Geld gekostet hat. Auf der einen Seite der Anspruch einer sicheren und komfortablen Fluggesellschaft, auf der anderen Seite die Verbindung zum Billiganbieter. Diese Kooperation kann auf Dauer nicht funktionieren, weil der Wettbewerb immer größer geworden ist. Fliegen für ein Butterbrot und ein Ei, die Rechnung konnte bei Air Berlin nicht mehr aufgehen. Zu hoch sind Kosten und Ansprüche in Deutschland, allein von Gewerkschaftsseite. Air Berlin zahlt im Gegensatz zur Konkurrenz Gehälter fast in Höhe der Lufthansa-Verträge und flog - wie sollte es anders sein - Riesenverluste ein. Als die Lufthansa einen grundsätzlichen Einstieg ablehnte, war es eigentlich schon um Air Berlin geschehen. Deutschlands Vorzeige-Airline will offenbar jetzt Teile des Air Berlin-Geschäfts übernehmen. Die Lufthansa hat die Insolvenz bewusst abgewartet, um billig einzukaufen. Nicht um selbst zum Billigflieger aufzusteigen. Davon gibt es jetzt einen weniger./al/DP/zb