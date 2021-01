Pressestimme: 'FAZ' zu einer möglichen Amtsenthebung: Trumps

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ('FAZ') zu einer möglichen Amtsenthebung Trumps

(...) Nun wollen auch langjährige Trump-Unterstützer möglichst rasch aus dem Albtraum aufwachen.



Eine Mehrheit für eine Verurteilung durch den Senat ist nicht mehr undenkbar. Der Ha-ken: Es käme dazu auf keinen Fall vor dem Ende von Trumps Amtszeit am 20. Januar. Der Kongress würde also einen Präsidenten des Amts entheben, der gar nicht mehr im Amt wäre. Da-für mag das Prinzip sprechen, dass der Kongress Trump nicht einfach davonkommen lassen dürfe. Außerdem könnte der Senat ihn im Fall einer Verurteilung dauerhaft von jedem Amt ausschließen. Doch politisch spricht viel gegen ein Eil-Impeachment. Wie schon der späte Twitter-Ausschluss des Präsidenten bestätigte es Abermillionen Amerikaner in ihrem Argwohn gegen einen Kongress, der sich in ihren Augen selbst wichtiger nimmt als das Volk. (...)/be/DP/zb