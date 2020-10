Pressestimme: 'FAZ' zu Verschiebung des CDU-Parteitags

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'FAZ' zu Verschiebung des CDU-Parteitags

(...) [Merz] grub seinen tiefsitzenden Gram gegen Merkel wieder aus und machte aus der Verschiebung des Parteitags eine von ihr gesponnene Intrige gegen seinen zweiten Anlauf, ihr Nachfolger zu werden.



(...) Er untergrub die Autorität der Parteiführung mit dem unverhohlenen Aufruf an die "Basis", durch einen Mitgliederentscheid dafür zu sorgen, dass er endlich dort hinkomme, wo er hingehöre. Das alles ist Opfertum, Populismus, Narzissmus, Schaumschlägerei und Verschwörungsdenken in einem. Es gibt genug Staatsmänner in der Welt von dieser Sorte. Braucht die CDU (...) so einen an der Spitze? Merz hat die Wahl des CDU-Vorsitzenden zu dieser einen Frage gemacht: Welchen Typus von Parteiführer und Kanzlerkandidat wollen wir haben? Die Frage hat (...) das Zeug, eine Partei zu spalten, zu lähmen, gar in den Abgrund zu führen. (...)/yyzz/DP/zb