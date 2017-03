Pressestimme: 'FAZ' zu Solidaritätsanzeige für Deniz Yücel

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' ('FAZ') zu Solidaritätsanzeige für Deniz Yücel

In deutschen Zeitungen erschien am Dienstag eine Anzeige.



Sie war "Deniz'e Özgürlük! Freiheit für Deniz!" überschrieben. (...) In dieser Zeitung erschien die Anzeige nicht. Weshalb? Am Montagnachmittag war unser Verlag mit der Bitte angeschrieben worden, den Platz für die Anzeige gratis oder stark vergünstigt zur Verfügung zu stellen. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs (...) gehöre auch ein Herausgeber der F.A.Z.Der aber hatte gar nicht unterzeichnet. Niemand hatte ihn gefragt. Auch kein anderes Mitglied des Herausgebergremiums war dazu aufgefordert worden, seine Solidarität mit Yücel zu beweisen. (...) Wer ernsthaft gewollt hätte, dass Journalisten dieser Zeitung per Unterschrift das Selbstverständliche bekräftigen, Angriffe auf die Meinungs- und Pressefreiheit für unerträglich zu halten, wäre anders vorgegangen. (...)/yyzz/DP/mis