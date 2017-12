Pressestimme: 'FAZ' zu Sicherheitsrisiken durch Flüchtlinge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") schreibt zu Sicherheitsrisiken durch Flüchtlinge:

"(...) Städte wie Mannheim, Freiburg und jetzt Kandel (.



..) stehen für das Gefühl, dass der Staat als Folge der Flüchtlingskrise die Sicherheit seiner Bürger nicht mehr hinreichend gewährleisten kann. Mit Statistiken ist dieses Gefühl nicht zu widerlegen. Es ist wahr, dass die Täter nur einen Bruchteil der rund 56000 wirklich oder vermeintlich unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ausmachen. (...) Aber wahr ist eben auch, dass der Anspruch nahezu aller Minderjährigen auf staatlichen Schutz sich nur daraus herleitet, dass sie minderjährig waren oder sind. Und wahr ist schließlich auch, dass sich keines der Zielländer dieser Form der Migration in Europa so schwertut, den Risiken in die Augen zu blicken, die mit dieser Form der Einwanderung verbunden sind, wie Deutschland. (...)"