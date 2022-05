Pressestimme: 'FAZ' zu EU-Überlegungen für den Wiederaufbau der Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU-Überlegungen für den: Wiederaufbau der Ukraine:

"Sie (die Kriegsschäden) dürften schon jenseits von einer Billion Euro liegen. Auf die internationale Gemeinschaft kommt deshalb eine gigantische Aufgabe zu, sobald der Krieg vorüber ist. Die EU-Kommissionspräsidentin hat die Debatte darüber jetzt eröffnet. Sie sieht die Wiederaufbauhilfe in der Pandemie als Vorbild - im Gegenzug mussten sich die Staaten zu Reformen verpflichten. So wäre es auch für die Ukraine. Das könnte der Hebel sein, um das Land tatsächlich an einen EU-Beitritt heranzuführen. Für die Mitgliedstaaten hieße es, dass die Kommission abermals Schulden aufnimmt, um einen Wiederaufbau zu bezahlen. Es gäbe gute Gründe dafür, aber es wäre auch ein Systemwechsel. Die Europäer tun gut daran, sich dieser Debatte jetzt zu stellen. Denn niemand sollte darauf setzen, dass der Krieg noch lange dauert."/al/DP/men