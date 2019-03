Pressestimme: 'Emder Zeitung' zur SPD

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zur SPD:

"Was also soll die SPD noch machen? Soll sie wieder einmal die Führung wechseln? Wer aber soll es dann machen? Soll sie die Koalition platzen lassen? Dann würde man sie lange Zeit politisch nicht mehr wiederfinden.



Oder soll sie so weitermachen wie bisher und hoffen, dass ihre Politik irgendwann doch noch von den Wählern honoriert wird? Es ist ein Desaster, aus dem es offenbar kein Entkommen gibt. Und das Schlimmste ist: Es scheint gar nicht mehr um eine möglicherweise fehlgeleitete Politik zu gehen oder um falsche Ideen. Nein, es geht um ein katastrophales Image, das nicht einmal mehr die teuerste Werbeagentur mehr verbessern könnte."