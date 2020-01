Pressestimme: 'Emder Zeitung' zur Bonpflicht

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zur Bonpflicht:

"Nach jedem Bezahlvorgang muss ein Bon ausgedruckt und dem Kunden angeboten werden.



Ja, muss - Belegausgabepflicht nennt sich das. Ein pompöses Wort für einen Abschnitt Thermopapier, auf dem in vielen Fällen nur zwei Brötchen für 1,06 Euro aufgelistet stehen. Damit plant das Bundesfinanzministerium gegen Steuerhinterziehungen vorzugehen. Für dieses Ziel klingen die zusätzlichen Sicherheitsmodule erst einmal nach einer guten Idee - obwohl Stimmen aus dem Handel bereits ihr Unverständnis ausdrücken. Aber Unmengen an Bons, die von Hand zu Hand zu Papierkorb wandern? Und dann darf es nicht einmal der Papierkorb sein, in den die Bonrollen direkt hineinlaufen können, denn das speziell beschichtete Papier gehört in den Sondermüll. Der Umwelt hilft das nicht. Und hilft es wirklich gegen Steuerbetrüger?"/ra/DP/he