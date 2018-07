Pressestimme: 'Emder Zeitung' zum Fall Salim A.

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zum Fall Salim A.



:

"Aber was genau stimmt da nicht in unserem Staate? Auch Deutschland hat das Recht, sich zu schützen. Wenn nun eine polizeiliche Behörde zu dem Schluss kommt, dass ein Mann mit einer solchen Vergangenheit wie bei Salim A. als "Gefährder" eingestuft werden muss, dann muss das doch Folgen haben. Entweder ist Salim A. ein gefährlicher Mann oder er ist es nicht. Ist er es, muss das Konsequenzen haben. Es kann aber nicht angehen, dass sich deutsche Behörden eine juristische Auseinandersetzung liefern, während sich andernorts Terroristen überlegen, wo sie unseren Staat am leichtesten treffen können. Was es braucht, ist eine klarere gesetzliche Reform, die den Umgang mit "Gefährdern" regelt."/be/DP/he