Pressestimme: 'Emder Zeitung' zum Anschlag in Paris

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zum Anschlag in Paris:

"Nach dem, was über den Ablauf des Geschehens bekannt ist, kann man sagen: Es hätte durchaus schlimmer kommen können.



In Frankreich, speziell in der Metropole, sind die Einsatzkräfte auf der Hut. Nach den Anschlägen der Vergangenheit patrouillieren in vielen Bereichen der Hauptstadt Soldaten. Das ist nicht schön, schon gar nicht in einer Touristenhochburg, die gerne auch klischeehaft mit dem Etikett "Stadt der Liebe" versehen wird. Aber es ist wohl unumgänglich, will der französische Staat für Bürger und Besucher ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleisten. Die Militärpräsenz ist, so paradox das klingen mag, ein Instrument, um das "normale Leben" gegen den Terror verblendeter Fanatiker zu verteidigen. Eine Lösung bis in alle Ewigkeit darf dies indes nicht sein."