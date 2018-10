Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu VW-Chef Diess

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu VW-Chef Diess:

"Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Feldzug der Politik gegen das Auto".



Und das klingt dann doch wieder ein bisschen weinerlich, vergisst der Manager da doch für einen winzigen Augenblick die Ursache für die zunehmende Schadstoff-Diskussion und die schärferen Prüfverfahren. War da nicht etwas mit Schummel-Software in bestimmten Automobilen deutscher Hersteller? Diess darf natürlich vor einer aus seiner Sicht negativen Entwicklung warnen, ob das in der Welt der Kunden derzeit aber so gut ankommt, ist fraglich. Ein bisschen mehr Demut könnten die PR-Strategen den Managern schon nahelegen. Dann würden viele auch wieder zuhören, wenn eine Branche Probleme hat."