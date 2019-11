Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Tempolimit/Niederlande

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Tempolimit/Niederlande:

"Das oberste Gericht der Niederlande zwingt die Politik zum Handeln: Um die Stickstoff- und Stickoxid-Emissionen zu reduzieren, soll im Nachbarland tagsüber künftig Tempo 100 auf Autobahnen gelten.



Sie stimmt längst nicht immer, aber doch ziemlich oft: Die Behauptung, in den Niederlanden würden wichtige Entscheidungen schneller als bei uns getroffen. In diesem Fall trifft sie zu. Sobald hierzulande die Debatte um "Tempo 130" auf Autobahnen entbrennt, wird sie im Keim erstickt. Was bei Computern die Firewall, ist in der Politik die Lobbywall. Obwohl genügend Argumente für ein Tempolimit in Deutschland sprechen, werden diese in schöner Regelmäßigkeit zerredet. Unsere Nachbarn kriegen es hin. Wieder mal."/yyzz/DP/he