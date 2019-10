Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Tempolimit

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Tempolimit:

"Verbote sind dort nötig, wo die individuelle Freiheit zu Lasten anderer geht.



Deswegen gibt es inzwischen Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden und deswegen gibt es Tempolimits in geschlossenen Ortschaften und auf Landstraßen. Warum die Situation auf Autobahnen so gravierend anders sein soll, ist kaum zu begreifen. Und inzwischen sieht das auch schon mehr als die Hälfte der Deutschen so. 56,5 Prozent der Befragten sprachen sich zuletzt für ein Tempolimit aus. Trotzdem schließen Union, FDP und AfD ein Tempolimit weiterhin vehement aus. Da es offenbar an sachlichen Argumenten fehlt, wird jeder Tempolimit-Vorstoß sofort als Angriff auf die Autofahrer selbst verstanden, deren Freiheit durch diese "Bevormundung" offenbar massiv eingeschränkt wird. Komisch nur, dass das in fast allen Ländern der Welt kein Problem zu sein scheint. Ein Tempolimit ist lange überfällig."/al/DP/he