Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Plastikmüll

EMDEN (dpa-AFX) - Die "Emder Zeitung" über die Debatte um ein mögliches Plastik-Verbot:

"Angesichts der unschönen Bilder von Müll-Teppichen in den Ozeanen fordern viele ein Plastik-Verbot von der Politik.



Doch so einfach ist das nicht. Allein schon deshalb, weil unser gesamtes Einkaufs- und Verpackungssystem fest auf Plastik aufgebaut ist. Außerdem ist Kunststoff nicht per se schlecht, sondern nur unser allzu verschwenderischer Umgang damit. Richtig ist: Grundsätzlich muss sich unser Kunststoff-Verbrauch drastisch reduzieren. Das Allerwichtigste ist dabei schon geschafft: Das Thema ist allgegenwärtig. Der Druck, der dadurch auf die Industrie aufgebaut wird, wirkt stärker als jedes Verbot."