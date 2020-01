Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Marinemission 'Sophia'

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Marinemission "Sophia":

"Streit wird es dagegen über die Forderung Italiens geben, die Bergung von Flüchtlinge naußer Acht zu lassen.



Bis zur Unterbrechung der Mission hatten die Marineeinheiten Hunderte Menschen an Bord genommen

- und in Italien an Land gebracht. Wollen sie ein Nein Italiens

vermeiden, müssen sich die EU-Staaten über eine angemessene Verteilung der Flüchtlinge einig werden. Italien zu überzeugen wäre auch im Sinne der Flüchtenden: Seit der Unterbrechung von "Sophia" sind auf See private Helfer aktiv, die oft weit weniger an professionellem Vorgehen als an Schlagzeilen und Spenden interessiert sind."/al/DP/he