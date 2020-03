Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Leistungsträgern der Gesellschaft in der Krise

EMDEN (dpa-AFX) - 'Emder Zeitung' zu Leistungsträgern der Gesellschaft in der Krise

Während sich ganze Branchen in das Homeoffice zurückziehen oder die Arbeit gänzlich eingestellt wird, Kindergärten und Schulen längst geschlossen sind, wird an anderer Stelle weitergekämpft.



Und das an vorderster Front. In diesen Tagen sind es die Pflegekräfte in den Kliniken und Altenheimen, die Kassierer an den Supermarktkassen oder auch die Lkw-Fahrer, die unentwegt Nachschub durch das ganze Land befördern. Sie alle eint, dass sie die Menschen mit ihrer Arbeit versorgen. Sie alle eint aber auch die chronisch schlechte Bezahlung ihrer Jobs. Durch die Corona-Krise rückt die Leistung dieser Menschen wieder mehr in das Bewusstsein vieler. Inzwischen wird in manchen Städten abends von den Balkonen für sie applaudiert. Das ist eine nette Geste und zollt Anerkennung. Doch von wohlwollendem Applaus oder gutem Zuspruch lassen sich keine Rechnungen bezahlen. Es muss endlich eine gerechtere Entlohnung geben./yyzz/DP/zb