Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Fußball-Ausschreitungen

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Fußball-Ausschreitungen:

"In der Relegation zur 3. Fußball-Liga ist es beim Spiel zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen zu einem Spielabbruch gekommen.



"Fans" aus Mannheim zündeten Rauchbomben und schossen Raketen auf das Feld. Der DFB und die DFL reagieren empört und stellen nun den Dialog mit den Fans infrage. Dabei sind sie gar nicht so unschuldig: Die Funktionäre sollten lieber hinterfragen, wie Raketen, Pyrotechnik und Co. überhaupt ins Stadion gelangen. Denn das Sicherheitskonzept und die Kontrolle haben in jedem Fall erneut versagt."/zz/DP/he