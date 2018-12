Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Feuerwerks-Verbote

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Feuerwerks-Verbote:

"Warum soll alles, was Spaß macht, verboten werden? Ob Autofahren, Alkoholtrinken, Fleischessen oder - aktuell mal wieder in der Diskussion - Silvesterfeuerwerk.



Jeder Mensch muss ab und zu dem Alltagstrott entfliehen, und Dinge wie Silvester, ein Kneipenbesuch oder die Grillparty im Sommer machen es für jeden erschwinglich. Doch leider wissen viele solche Dinge offenbar nur noch zu schätzen, wenn sie bis zur vollständigen Eskalation ablaufen. Wie immer ist es die Maßlosigkeit, die aus dem harmlosen Vergnügen eine Last macht. Dass dann über Sperrstunden, Veggie-Days oder Feuerwerksverbote diskutiert werden muss, ist traurig, aber kein Wunder. Wer also noch einen Vorsatz fürs neue Jahr sucht: Einfach einen Gang zurückschalten und versuchen, die Dinge selbst wieder zu schätzen - und nicht nur die schiere Maßlosigkeit."/al/DP/he