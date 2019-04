Pressestimme: 'Emder Zeitung' zu Bahn

EMDEN (dpa-AFX) - "Emder Zeitung" zu Bahn:

"Während heute von deutschen Großstädten in eine andere deutsche Großstadt geflogen wird, weil es schneller geht, nutzen unsere westlichen Nachbarn die Schnelltrassen ihrer Bahn.



Von Amsterdam geht es im Sauseschritt nach Brüssel, Paris oder London. In Frankreich funktioniert der TGV seit Jahren problemlos und vermeidet viele Inlandsflüge. Doch in Deutschland, da baut die Bahn Jahrzehnte an einer durch einen Unfall zerstörten Friesenbrücke, und die Schnellstrecken sind immer noch viel, viel langsamer als das TGV-Netz. Innovation sieht anders aus. Die Deutsche Bahn ist im Vergleich einfach zu lahm."/zz/DP/he