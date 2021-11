Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zur SPD und Lars Klingbeil

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur SPD und Lars Klingbeil:

"Nichts erinnert in der SPD mehr an die Zerrissenheit der Gabriel-Schulz-Nahles-Ära.



Die Geräuschlosigkeit, mit der man zuletzt im Willy-Brandt-Haus agiert hat, ist bewundernswert. Und nun löst die Partei offensichtlich auch noch die Führungsfrage rasch und unaufgeregt und womöglich zur weitgehenden Zufriedenheit - mitten in den laufenden Koalitionsverhandlungen für ein Ampelbündnis. Das ist umso bemerkenswerter, als sich die CDU derweil fortdauernd weiter zerlegt und nicht zur Ruhe kommt. Nichts schweißt mehr zusammen als Erfolg - das ist richtig. Aber die SPD hat schon lange vor dem Wahltag dem Gezänk abgeschworen. Das zahlt sich jetzt aus."/yyzz/DP/he