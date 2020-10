Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zur A 49

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur A 49:

"Der Verbrauch klimaschonender Wälder und Grünflächen darf so nicht länger weiter gehen.



Damit haben die Protestierenden absolut recht. Noch besser wäre es, wenn sich das Umdenken nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf überdimensionierte Logistikzentren und andere Flächenfresser beziehen würde. Nur: All das rechtfertigt dennoch keine lebensgefährlichen Aktionen und eine herbeifiktionalisierte Systemfrage. Wer die Verkehrswende will, muss sie mit Argumenten und friedlichem Protest unterstützen. Und nicht mit Straftaten."/yyzz/DP/he