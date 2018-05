Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zum Tag der Pressefreiheit

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zum Tag der Pressefreiheit:

"In der grauen Theorie ist die Presse in Deutschland so frei wie in wenigen anderen Staaten auf der Welt.



Die Praxis sieht vielfach anders aus: Rathäuser, Ämter und Ministerien, die trotz eindeutiger Verpflichtungen Auskünfte frech verweigern oder erst nach Wochen in dürftiger Qualität liefern. Pressestellen bei Polizei und Justiz, die Kartelle des Schweigens bilden, auch wenn es keine - von der Presse selbstverständlich akzeptierte und zu akzeptierende - unabweisbaren Gründe für dieses Schweigen gibt. In der Wirtschaft werden mittlerweile halbe Armeen beschäftigt, die nur mit dem Verhindern von Öffentlichkeit beschäftigt sind. All das war zwar schon immer die normale Folklore, mit der sich Journalisten vor allem in der Lokalberichterstattung konfrontiert sahen. Aber die Tendenzen, unbequeme Fragesteller am langen Arm verhungern zu lassen, nehmen auf ungute Weise zu."/yyzz/DP/he