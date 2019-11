Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zum Recht auf Vergessen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zum Recht auf Vergessen:

"Das Netz vergisst erst einmal gar nichts.



Also muss es gesellschaftlich akzeptierte und verständliche Regeln geben, mit denen in berechtigten Fällen doch dafür gesorgt wird. Und persönlich muss jeder - auch für seine Kinder - ein reflektiertes Verhältnis zu diesem Thema entwickeln. Denn: Das, was erst gar nicht preisgegeben wird, muss nicht auf dem Rechtsweg mühsam in den digitalen Orkus geschubst werden."/yyzz/DP/he