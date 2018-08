Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Uber

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Uber:

"Die neuen Akteure dürfen nicht nur von Strukturen profitieren, die andere geschaffen und bezahlt haben.



Sie müssen vielmehr wie alle anderen in gleichem Maße in sie einzahlen - im Falle von Uber also etwa in Straßen. Auch dürfen sie nicht nur durch Sozialdumping auf ihre Margen kommen. Hier ist eindeutig die Politik gefragt, die vor den Digital-Stars keinesfalls auf die Knie sinken darf. Die kürzlichen Facebook-Anhörungen haben gezeigt, wie peinlich das werden kann."/yyzz/DP/he