Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Opel-Chef Neumann

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Opel-Chef Neumann:

"Opel-Chef Karl-Thomas Neumann will gehen - was für eine Pleite.



Er bezeichnete sich zwar nie so, aber dennoch hat Neumann sich als Retter des dauerdefizitären Autobauers inszeniert. Viele sagen, dass er wichtige Dinge angestoßen und auf den Weg gebracht hat. Aber er hat sie nicht durchgezogen. Am Ende des Tages reiht sich auch "KTN", wie er intern genannt wird, bei Opel in die lange Liste der gescheiterten Vorstandschefs ein. Großspurig hatte er den ersehnten Sprung in die Gewinnzone zur Mitte der Dekade angekündigt. Doch gelungen ist es ihm nicht."/DP/he