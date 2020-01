Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu 'Opel'

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu 'Opel':

"Auch wenn Opel im neuen Konzern mit Fiat/Chrysler von Anfang an schlechte Karten hatte, was sich schmerzhaft zeigt, könnte mehr getan werden.



Zwar bleibt der Blitz durch PSA-Elektrotechnologie unter Spannung. Aber die Ära als vollwertiger Autobauer ist vorbei. Mit allen Auswirkungen für die Region und Rüsselsheim. Selbst mit schwarzen Zahlen kann man also eine Verlierermarke sein. Opel zeigt das."/be/DP/he