Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu ÖPNV und Corona

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu ÖPNV und Corona:

Die Nahverkehrsanbieter verharren heute, nach mehr als neun Monaten Corona-Krise, offensichtlich immer noch im Experimentierstadium, was die Verringerung des Infektionsrisikos angeht.



Das wirft kein gutes Licht auf die Branche. Und es kostet Vertrauen. Ein Vertrauen, das der ÖPNV spätestens dann dringend bräuchte, wenn Corona zumindest halbwegs Geschichte ist und wieder so etwas wie Alltag einkehrt. Denn wie dieser Alltag aussehen wird, entscheidet sich jetzt. Die Bürger werden nur dann wieder in ähnlicher Zahl wie früher Busse und Bahnen nutzen, wenn sie das Gefühl haben, dort sicher aufgehoben zu sein. Ansonsten suchen sie sich andere Mittel und Wege. Und nehmen oft gleich das Auto. Das wäre auch für das Klima eine Katastrophe./DP/mis