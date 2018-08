Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Maklergebühren

DARMSTADT (dpa-AFX) - 'Darmstädter Echo' zu Maklergebühren

Das zentrale Problem des Immobilienmarktes sind die Makler zumindest aktuell nicht.



Der Markt ist leer gefegt, wer immer verkaufen will, schafft es sehr gut ohne Vermittler. Das von Katarina Barley jetzt ins Spiel gebrachte Bestellerprinzip geht in einer Situation, in der Anbieter jeden Preis einfach höher ansetzen könnten, ins Leere. (...) Die öffentliche Hand kassiert über die Grunderwerbssteuer selbst immer kräftiger mit. Ein Senken dieser Abgabe hätte sofort flächendeckende Wirkung. Aber stattdessen verlegt man sich lieber auf einen zwar nicht völlig unwirksamen, aber vor allem schlagzeilenträchtigen Nebenkriegsschauplatz./yyzz/DP/zb