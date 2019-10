Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Limburg

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo' zu Limburg:

"Es ist kein seltenes Phänomen, dass entwurzelte Menschen eine Gefahr für sich und andere sind.



Aber auch Menschen, die in der Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, in der Familie aufgehoben scheinen, können von jetzt auf gleich zu monströs wirkenden Mördern werden, wie die Bluttat mit fünf Toten in Kitzbühel zeigt. Daran sollte immer denken, wer vorschnell aus der Herkunft des Mannes und der menschenfreundlichen Politik Deutschlands ein Motiv zu drechseln versucht."/yyzz/DP/he