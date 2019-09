Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Landtagswahlen

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Landtagswahlen:

"Wie sehr und wie lange will man die Höcke-Truppe denn noch lediglich einhegen? Jetzt schon braucht man dafür Dreier-Konstellationen.



In denen muss mangels Alternative so lange wie nötig regiert werden, was aber zunächst den Eindruck der Klumpenbildung irgendwo in der mainstreamigen Mitte nur noch verstärkt. Auf Dauer muss die Politik also sowohl auf der konservativen wie auch liberalen Seite wieder deutlich konturenschärfer werden. Allerdings, machen wir uns nichts vor: Dazu braucht es Jahre. So wie es Jahre brauchte, bis unsere Städte teuer, die Rente marode, die Industrie fragil, das Klima zum Angstmacher und die sozialen Netze die mächtigsten Meinungsmaschinen wurden, die die Welt je gesehen hat. Themen, um sich zu profilieren, gibt es also mehr als genug. Innerhalb des Rahmens, den die Verfassung links wie rechts setzt."/zz/DP/nas