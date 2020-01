Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Gewalt und Extremismus

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Gewalt und Extremismus:

"Nicht bestimmte Geschäftsmodelle sind unantastbar, sondern die Würde des Menschen und seine körperliche Unversehrtheit.



So steht es zumindest im Grundgesetz. Es sind vor allem Kommunalpolitiker, die die Werte unserer Verfassung verteidigen und sich dabei immer öfter Bedrohungen ausgesetzt sehen. Oder erschossen werden - wie Walter Lübcke. Und wenn es trotzdem - kaum fassbar - noch eines zusätzlichen Weckrufes bedurft hätte: Auf das Büro eines aus dem Senegal stammenden SPD-Bundestagsabgeordneten ist jetzt offenbar ebenfalls geschossen worden - in_Halle. In der Stadt, wegen der man seit Oktober doch schon wieder so viele gute Vorsätze hat."/al/DP/he