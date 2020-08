Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Gassi-Pflicht und Tierwohl

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Gassi-Pflicht und Tierwohl:

"Interessant sind die verschärften Vorschriften zur gewerbsmäßigen Zucht und das Ausstellungsverbot für Hunde, die sogenannte Qualzuchtmerkmale aufweisen.



Hier gibt es in der Tat Regelungsbedarf. Man muss sich nur das eine oder andere kurzbeinige, plattnasige und röchelnde Exemplar anschauen, das von seinem Besitzer durch die Gegend gezogen wird. Die Kreation solcher Krüppel mag bei der Kundschaft die Lust auf Exotisches befriedigen, doch bleibt das Tierwohl allzu oft auf der Strecke. Es wäre gut, wenn Ministerin Klöckner die Züchterbranche an die kurze Leine nimmt. Und es wäre schön, wenn sie sich an anderer Stelle ebenso intensiv ums Tierwohl kümmern würde. In den Ställen der konventionellen Landwirtschaft fristen Millionen Nutztiere eine traurige Existenz. Hier hat sich die Ministerin in der Vergangenheit leider immer wieder als zähe Verteidigerin unwürdiger Zustände erwiesen."/yyzz/DP/he