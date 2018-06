Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Europa

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Europa

Es wird teuer werden, erst recht, wenn Merkel ihren Gesprächspartnern tatsächlich Zugeständnisse beim Thema Flüchtlinge abtrotzt.



Eine eigentlich entscheidende Frage droht dabei gänzlich unterzugehen: Was genau soll denn in und für Europa nur dadurch besser werden, dass alle möglichen neuen Budget-Töpfe einfach nur gefüllt werden? Ohne unabweisbaren Verwendungszweck, der den Steuerzahlern nicht nur in Deutschland tatsächlich plausibel gemacht werden kann, droht mit diesen Töpfen nur eines: das nächste gigantische Sonderkonjunkturprogramm für Populisten./yyzz/DP/mis