Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Diesel-Fahrverboten

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Diesel-Fahrverboten:

"Verlierer sind drei Galionsfiguren der hessischen Grünen: Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch, Umweltministerin Priska Hinz, Verkehrsminister Tarek Al-Wazir.



Ihnen war es nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Strategie zu verständigen. Das liegt an Partsch einerseits, der auf dem "Green-City-Plan" beharrt, der dem Verwaltungsgericht aber ganz offenkundig nicht ausgereicht hat - ansonsten hätte es die Klage von DUH und VCD bereits in der ersten Runde abgewiesen. Doch auch die Minister haben in diesem grün-grünen Streit Federn gelassen. Die von ihnen ins Spiel gebrachte Einbahnstraßenregelung für die Heinrichstraße ist nicht praktikabel. So ist Partschs Rechnung genauso wenig aufgegangen wie die von Hinz und Al-Wazir. Jetzt müssen sich die drei zusammenraufen, in dem Vergleichsgespräch gemeinsam auftreten - wie immer ihre Position dann aussehen mag."/be/DP/he